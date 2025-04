Israel rectifica su versión sobre la muerte de 15 médicos en Gaza tras video testimonial

Las imágenes muestran a los equipos de la Media Luna Roja y de Defensa Civil conduciendo lentamente con las luces de sus vehículos de emergencia parpadeando, logotipos visibles, mientras se acercaban para ayudar a una ambulancia que había sido atacada anteriormente. Los equipos no parecen actuar de manera inusual o amenazante mientras tres paramédicos emergen y se dirigen hacia la ambulancia afectada.

El vicepresidente de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina, Marwan Jilani, dijo que el teléfono con las imágenes fue encontrado en el bolsillo de uno de sus empleados asesinados. El embajador palestino ante las Naciones Unidas distribuyó el video al Consejo de Seguridad de la ONU. The Associated Press obtuvo el video de un diplomático de la ONU bajo condición de anonimato porque no se ha hecho público.