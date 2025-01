Israel permite a palestinos regresar al devastado norte de Gaza tras más de 1 año

Palestinos desplazados se congregan con sus pertenencias cerca de un control de carretera en la carretera Rashid, mientras esperan para regresar a sus hogares en la zona norte de la Franja de Gaza, el domingo 26 de enero de 2025, días después de que un cese el fuego entre Israel y Hamás entrara en vigencia. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved