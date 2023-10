Israel arrasa vecindarios enteros en la sitiada Gaza, que enfrenta un apagón inminente

Palestinos caminan entre las ruinas tras ataques aéreos israelíes que arrasaron parte de un vecindario de la Ciudad de Gaza, el 10 de octubre de 2023. (AP Foto/Fatima Shbair) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En la imagen, vista de los proyectiles disparados hacia Israel desde la Franja de Gaza, el 10 de octubre de 2023. (AP Foto/Hatem Moussa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un bombero israelí se arrodilla luego de extinguir junto a sus compañeros un incendio provocado por un proyectil disparado desde la Franja de Gaza, en Ashkelon, Israel, el 9 de octubre de 2023. (AP Foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.