AP Fotos: Soldados apostados y personas en duelo, imágenes de la guerra entre Israel y palestinos

Soldados israelíes toman sus posiciones el martes 10 de octubre de 2023, cerca del kibbutz Kfar Aza. Combatientes de Hamas incursionaron el sábado en Kfar Aza, donde mataron y secuestraron a un gran número de israelíes.

Dolientes se reúnen mientras es enterrado el cuerpo del soldado israelí Benjamin Loeb, quien también tenía nacionalidad francesa, durante su funeral, el martes 10 de octubre de 2023, en Jerusalén. Loeb murió el sábado después de que combatientes de Hamas en la Franja de Gaza llevaron a cabo una incursión sin precedentes en distintos puntos de Israel.

El cuerpo de un combatiente de Hamas yace en el kibbutz de Kfar Aza el martes 10 de octubre de 2023. Combatientes de Hamas incursionaron el sábado en el kibbutz, donde mataron y secuestraron a muchos israelíes.

Un bombero israelí se arrodilla exhausto después de que él y sus compañeros apagaron vehículos incendiados por los cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, el lunes 9 de octubre de 2023, en Ascalón, Israel.

Soldados israelíes resguardan el martes 10 de octubre de 2023 el kibbutz Kfar Aza. Combatientes de Hamas incursionaron el sábado en Kfar Aza, donde mataron y secuestraron a muchos israelíes.

Combatientes de Hezbollah asisten a una procesión fúnebre de dos de sus compañeros que murieron por artillería israelí, el martes 10 de octubre de 2023, en el poblado de Khirbet Selm, en el sur de Líbano. El grupo respaldado por Irán anunció la noche del lunes que tres de sus elementos fallecieron luego de un intenso ataque de Israel en contra de localidades fronterizas en el sur de Líbano.

Ventanas perforadas por disparos desde el interior de una residencia, el martes 10 de octubre de 2023, en el kibbutz Kfar Aza. Combatientes de Hamas incursionaron el sábado en Kfar Aza, donde mataron y secuestraron a varios israelíes.

Soldados israelíes cargan el cuerpo de una persona que murió en un ataque de Hamas, el martes 10 de octubre de 2023, en el kibbutz Kfar Aza. Combatientes de Hamas incursionaron el sábado en el kibbutz, donde mataron y secuestraron a varios israelíes.

El cuerpo de un combatiente de Hamas, el martes 10 de octubre de 2023, en el kibbutz Kfar Aza. Combatientes de Hamas incursionaron el sábado en el kibbutz, donde mataron y secuestraron a varios israelíes.

Escombros en un vecindario en la Ciudad de Gaza que fue objeto de un ataque aéreo israelí, el martes 10 de octubre de 2023. Israel ha lanzado intensos ataques aéreos contra Gaza después de que el grupo islamista que gobierna el territorio llevó a cabo una ofensiva sin precedentes contra Israel el sábado, la cual dejó más de 1.000 muertos y varios secuestrados. Cientos de palestinos han perdido la vida por los ataques aéreos de Israel.

Soldados israelíes junto a los cuerpos de israelíes asesinados por combatientes de Hamas, el martes 10 de octubre de 2023, en el kibutz Kfar Aza. Combatientes de Hamas incursionaron el sábado en Kfar Aza, en donde muchos israelíes fueron asesinados o secuestrados.

Dolientes se lamentan durante el funeral del soldado israelí Benjamin Loeb, quien también tenía nacionalidad francesa, el martes 10 de octubre de 2023, en Jerusalén. Loeb murió el sábado cuando miembros de Hamas llevaron a cabo un ataque sin precedentes contra distintos puntos de Israel.

Dolientes se consuelan entre sí durante el funeral del soldado israelí Benjamin Loeb, quien también tenía nacionalidad francesa, el martes 10 de octubre de 2023, en Jerusalén. Loeb murió el sábado luego de que Hamas, el grupo islamista que gobierna la Franja de Gaza, llevó a cabo un ataque sin precedentes contra distintos puntos de Israel.

Una niña palestina llora durante el funeral de Amir Ganan, quien murió en un ataque aéreo israelí contra edificios en Jan Yunis, en la Franja de Gaza, el martes 10 de octubre de 2023.

Los palestinos inspeccionan los daños del edificio destruido después de los ataques aéreos israelíes en Khan Younis, Franja de Gaza, el martes 10 de octubre de 2023. Los ataques tienen lugar luego del asalto de Hamas en Israel el fin de semana.

Vehículos dañados en la zona de un festival de música cerca del kibbutz Re'im, cerca del muro fronterizo con la Franja de Gaza, el martes 10 de octubre de 2023. El servicio israelí de rescate Zaka informó que los paramédicos han recuperado cientos de cuerpos de personas asesinadas en un ataque sorpresa del grupo extremista Hamas.

Palestinos, entre ellos algunos periodistas, cargan el martes 10 de octubre de 2023 los cuerpos de dos reporteros palestinos, Mohammed Soboh y Said al-Tawil, quienes murieron por un ataque aéreo israelí en la Ciudad de Gaza. Hamas, el grupo islamista que gobierna la Franja de Gaza, llevó a cabo un ataque sin precedentes el sábado contra Israel, donde mató a más de 1.000 personas y secuestró a varias más. Israel respondió con intensos bombardeos contra Gaza que han dejado a cientos de palestinos muertos.

Soldados israelíes cargan un féretro cubierto con la bandera de Israel en el que yace el mayor Tal Cohen durante su funeral en el cementerio Givat Shaul, el martes 10 de octubre de 2023, en Jerusalén. La más reciente guerra entre Israel y los palestinos resonó en todo el mundo el martes, mientras gobiernos extranjeros intentaban determinar cuántos de sus ciudadanos habían muerto, estaban desaparecidos o necesitaban de asistencia médica o de vuelos para volver a casa.

Palestinos caminan entre escombros luego de ataques israelíes contra una extensa zona de un vecindario en la Ciudad de Gaza, el martes 10 de octubre de 2023. Hamas, el grupo islamista que gobierna la Franja de Gaza, llevó a cabo un ataque sin precedentes el sábado contra Israel, en donde mató a más de 1.000 personas y secuestró a varias más. Israel respondió con intensos ataques aéreos contra el territorio que dejaron a cientos de palestinos muertos.

Familiares oran frente al cuerpo de Amir Ganan, quien murió a causa de un ataque aéreo israelí, durante su funeral, el martes 10 de octubre de 2023, en Jan Yunis, en la Franja de Gaza.

Israelíes se resguardan en un refugio mientras suena una sirena de advertencia de ataques con cohetes lanzados desde la Franja de Gaza, el martes 10 de octubre de 2023, en Ascalón, Israel. Hamas, el grupo islamista que gobierna la Franja de Gaza, llevó a cabo un ataque sin precedentes contra Israel el sábado, el cual dejó más de 1.000 muertos y varios secuestrados. En respuesta, Israel lanzó intensos ataques aéreos contra el territorio, matando a cientos de palestinos.

La esposa, a la izquierda, y la hermana del miembro de Hezbollah Ali Ftouni, quien murió en una ofensiva israelí, se lamentan durante su procesión fúnebre, el martes 10 de octubre de 2023, en el poblado de Khirbet Selm, en el sur de Líbano. El grupo respaldado por Irán anunció el lunes por la noche que tres de sus combatientes murieron luego de un intenso ataque de Israel contra poblados en el sur de Líbano.

Palestinos caminan entre los escombros que dejaron los ataques israelíes contra algunas zonas de un vecindario en la Ciudad de Gaza, el martes 10 de octubre de 2023. Hamas, el grupo islamista que gobierna la Franja de Gaza, llevó a cabo el sábado un ataque sin precedentes contra Israel, dejando más de 1.000 muertos y varios secuestrados. Israel respondió con intensos bombardeos contra el territorio, matando a cientos de palestinos.