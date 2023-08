Interrogan a Bolsonaro sobre contrabando de diamantes y venta de relojes de lujo

Agentes de la Policía Federal están frente a la sede central de la fuerza minutos antes del arribo del expresidente Jair Bolsonaro al lugar, jueves 31 de agosto de 2023. La policía federal brasileña interrogará al expresidente Jair Bolsonaro y otras siete personas sobre el intento de introducir de contrabando joyas de diamantes por un valor estimado de 3 millones de dólares y la venta de dos relojes de lujo que recibió como obsequio de Arabia Saudí cuando estaba en funciones, según un agente de la policía que habló bajo la condición de anonimati. (AP Foto/Eraldo Peres) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved