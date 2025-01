Indonesia lanza programa de comidas gratuitas para niños y embarazadas contra retraso en crecimiento

Estudiantes toman sus comidas durante la puesta en marcha del ambicioso programa de comidas gratuitas del presidente Prabowo Subianto para alimentar a los niños y las mujeres embarazadas en todo el país, a pesar de las críticas que dicen que su logística requerida podría dañar las finanzas estatales y la economía de Indonesia, en una escuela primaria en Depok, Java Occidental, Indonesia, lunes, 6 de enero de 2025. (AP foto/Dita Alangkara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.