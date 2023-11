India: Perforadora avanza en túnel derrumbado donde están atrapados 40 trabajadores

Vista de gente parada cerca de la entrada a un túnel en construcción que se derrumbó en el estado montañoso de Uttarakhand, India, viernes 17 de noviembre de 2023. Friday, Nov. 17, 2023. Los rescatistas se abrían paso entre los escombros de un túnel derrumbado en el norte de la India el viernes para que 40 trabajadores atrapados bajo tierra durante seis días puedan salir arrastrándose hacia la luz. . (AP Foto) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.