Iglesia católica y otros líderes religiosos piden que candidatos mexicanos se comprometan con la paz

“El diálogo es el oxígeno de la paz”, añadió. “Es lo que pedimos para el próximo o la próxima presidenta de la nación: que haya diálogo con todas las instituciones, no solamente con la Iglesia católica, sino con todos aquellos que tenemos una responsabilidad nacional”.

Durante el próximo encuentro con Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez, quienes se disputarán la presidencia en la elecciones del 2 de junio, los temas a tratar serán tejido social, seguridad, justicia, sistema penitenciario, adolescentes frente a crimen organizado y gobernanza.

Al diálogo también asistirán empresarios, diplomáticos y miembros de gobiernos locales.

La intermediación de la Iglesia para encarar la violencia tiene otros precedentes en México, pero se volvió más notoria en febrero pasado, cuando trascendió que obispos del estado de Guerrero dialogaron con grupos delictivos en un intento por frenar la ola de violencia que golpea al estado.

“Como pastores se nos presenta la urgencia", dijo monseñor Castro. "Ante esta situación tan grave, ¿qué puede hacer usted?”.

“En el caso de Guerrero, hubo una solicitud del crimen organizado para que sirviera la Iglesia católica de intermediario. Entonces eso se piensa, se reflexiona y a veces se va más allá de los límites que uno pueda tener cuando ve el beneficio que puede haber".

Las campañas para las mayores elecciones en la historia de México comenzaron el pasado 29 de febrero. En los comicios, además de la presidencia, se definirán ocho gobernaciones, la alcaldía de la capital, 500 diputados y 128 senadores, entre otros.

