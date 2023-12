Identifican a sospechoso de asesinato de 3 indigentes en Los Ángeles

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, en el centro, rodeada por el fiscal general del distrito de Los Ángeles, George Gascon, y el jefe de policía de Los Ángeles, Michel Moore, anuncia la detención de un sospechoso en tres recientes asesinatos de indigentes, el sábado 2 de diciembre de 2023, en Los Ángeles. (AP Foto/Damian Dovarganes) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved