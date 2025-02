Identifican restos de tres niños rehenes, pero cuerpo que devolvió Hamás no es el de su madre

Esta imagen sin fecha publicada por el Foro de Familias de Rehenes muestra a Shiri Bibas, que fue secuestrada y llevada a Gaza el 7 de octubre de 2023. (Foro de Familias de Rehenes via AP)

Un hombre sujeta un oso de peluche en la Plaza de los Rehenes en Tel Aviv, Israel, el 10 de febrero del 2025, luego que los restos de cuatro rehenes israelíes, entre ellos los de una mujer y sus dos hijos pequeños, fueron entregados por grupos palestinos a la Cruz Roja en Gaza. (AP foto/Oded Balilty) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un niño se sienta entre los escombros de una casa destruida por la campaña aérea y terrestre de Israel contra Hamás en Jabaliya, en el norte de Gaza, el miércoles 19 de febrero de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana) Copyright 2025, The Associated Press. All rights reserved

Esta imagen sin fecha proporcionada por el Foro de Familias de Rehenes muestra a Ariel Bibas, que fue secuestrado y llevado a Gaza el 7 de octubre de 2023. (Foro de Familias de Rehenes via AP)

Israelíes saludan al llegar los restos de cuatro rehenes israelíes, entre ellos los de una madre y sus dos hijos pequeños, al Instituto Forense Abu Kabir en Tel Aviv, Israel, el 20 de febrero del 2025. (AP foto/Ohad Zwigenberg) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

En esta imagen proporcionada por el Foro de Familias de Rehenes muestra al rehén Oded Lifshitz que fue secuestrado y llevado a Gaza el 7 de octubre de 2023. (Foro de Familias de Rehenes via AP)