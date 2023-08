Hong Kong: Anulan parte de condenas de defensores de democracia por protestas de 2019

La abogada Margaret Ng habla con los periodistas afuera de un tribunal de Hong Kong, el lunes 14 de agosto de 2023 tras un fallo a una apelación que ella y otros seis activistas habían interpuesto contra su condena por cargos de organizar y participar en una reunión no autorizada. (AP Foto/Louise Delmotte) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved