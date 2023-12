Herido de bala durante marchas antigubernamentales relata primer año de Boluarte en Perú

Alex Mamani, de 34 años, posa para una fotografía en la plaza principal de Juliaca, región de Puno, Perú, el viernes 1 de diciembre de 2023. Mamani recibió un disparo en la mandíbula en enero de 2023 durante las protestas que exigían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. (AP Foto/Franklin Briceño) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved