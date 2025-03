Hechos, no miedo: Dentro de los programas pioneros de reducción de daños por drogas en México

Un hombre espera a los resultados del análisis a su droga en el puesto Checa tu sustancia, que ofrece análisis gratuitos de drogas con los que la gente puede confirmar que su droga no contiene adulterantes o fentanilo, en un festival de música electrónica de tres días en Ciudad de México, la noche del viernes 30 de enero de 2025. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una muestra de la droga sintética MDMA se ve en el puesto de Checa de tu sustancia, que ofrece análisis gratuitos de drogas con los que la gente puede confirmar que su droga no contiene adulterantes o fentanilo, en un festival de música electrónica de tres días en Ciudad de México, la noche del sábado 31 de enero de 2025. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un envase con cocaína propiedad de un asisten a un festival de música se ve en el puesto de Checa tu sustancia, que ofrece análisis gratuitos de drogas con los que la gente puede confirmar que su droga no contiene adulterantes o fentanilo, en un festival de música electrónica de tres días en Ciudad de México, la noche del sábado 31 de enero de 2025. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una tabla de colores para análisis de sustancia psicoactivas es utilizada en la cabina de Checa tu sustancia, que ofrece pruebas gratuitas y donde la gente puede comprobar si sus drogas contienen adulterantes o fentanilo, durante un festival de música de tres días en Ciudad de México, la noche del viernes 30 de enero de 2025. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Una voluntaria analiza los reactivos en sustancias psicoactivas propiedad de un asistente a un festival en el puesto de Checa tu sustancia, que ofrece pruebas gratuitas y donde la gente puede confirmar si su droga contiene adulterantes o fentanilo, durante un festival de tres días de música electrónica en Ciudad de México, la noche del sábado 31 de enero de 2025. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Tiras de prueba para sustancias psicoactivas que pueden detectar adulterantes o fentanilo se ven en el puesto de Checa tu sustancia, que ofrece pruebas gratuitas para los asistentes de un festival de música electrónica de tres días en Ciudad de México, la noche del viernes 30 de enero de 2025. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Un hombre muestra sus píldoras de éxtasis y un recibo de papel del puesto de Checa tu sustancia, que ofrece análisis gratuitos de drogas y donde la gente puede confirmar si sus drogas contienen adulterantes o fentanilo, durante un festival de música electrónica de tres días en Ciudad de México, el viernes 30 de enero de 2025. (AP Foto/Aurea Del Rosario) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved