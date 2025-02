Hamás entrega a la Cruz Roja 4 rehenes muertos en Gaza, mientras palestinos salen de prisión israelí

Israelíes esperan en la carretera el paso de la comitiva fúnebre de Shiri Bibas y sus dos hijos, Ariel and Kfir, que murieron durante su cautiverio en Gaza, cerca del kibbutz Yad Mordechai, en Israel, el 26 de febrero de 2025. (AP Foto/Maya Alleruzzo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved