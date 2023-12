Hablar con el cuerpo: una bailarina une a México y Japón a través de la danza

La profesora Naoko Kihara, que ha practicado danza estilo Hanayagi durante más de dos décadas, se encuentra en su estudio durante una entrevista en la Ciudad de México, el miércoles 22 de noviembre de 2023. Su edad es un secreto pero nada en ella oculta los 24 años que ha practicado y enseñado danza tradicional japonesa desde que dejó Brasil, donde nació de un matrimonio originario de Japón, y se mudó a Ciudad de México. (Foto AP/Ginnette Riquelme) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La profesora Naoko Kihara ajusta la faja de su discípula Eiko Moriya en su estudio de danza en la Ciudad de México, el viernes 24 de noviembre de 2023. Kihara no revela su edad, pero ha estado practicando la danza tradicional japonesa estilo Hanayagi durante casi 24 años. (Foto AP/Ginnette Riquelme) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Aimi Kawasaki practica sus movimientos de danza tradicional japonesa estilo Hanayagi en el estudio de la profesora Naoko Kihara, en la Ciudad de México, el viernes 24 de noviembre de 2023. Históricamente, danzas japonesas como Hanayagi y Kabuki se han realizado en honor al emperador, considerado un representante de dios en la religión sintoísta. (Foto AP/Ginnette Riquelme) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Aimi Kawasaki, derecha, y Eiko Moriya, estudiantes de danza tradicional japonesa de estilo Hanayagi, practican en el estudio de la profesora Naoko Kihara en la Ciudad de México, el viernes 24 de noviembre de 2023. A diferencia de los veloces intérpretes de samba y salsa, muy extendidos en Brasil y México — Las bailarinas Hanayagi se mueven silenciosa y suavemente, realizando sólo unos pocos movimientos que sus cuerpos mantienen completamente controlados. (Foto AP/Ginnette Riquelme) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Aimi Kawasaki, una estudiante de danza tradicional japonesa de estilo Hanayagi, practica en el estudio de la profesora Naoko Kihara en la Ciudad de México, el viernes 24 de noviembre de 2023. Para las bailarinas tradicionales, la coreografía es una señal de respeto y ningún detalle es menor. La forma en que una mujer sostiene su abanico habla de su sentido de la elegancia y el honor. (Foto AP/Ginnette Riquelme) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Aimi Kawasaki, izquierda, y Eiko Moriya, estudiantes de danza tradicional japonesa de estilo Hanayagi, practican con sus pañuelos en el estudio de la profesora Naoko Kihara en la Ciudad de México, el viernes 24 de noviembre de 2023. Nacida en México después de que sus padres se mudaron de Japón, Kawasaki dice que Hanayagi es como el ballet pero con una excepción importante: si bien las bailarinas tradicionales japonesas son delicadas y elegantes nunca se ponen de puntillas ni levantan el cuerpo hacia el cielo. (Foto AP/Ginnette Riquelme) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Un pañuelo doblado, utilizado en la danza tradicional japonesa estilo Hanayagi, yace en el suelo del estudio de danza de la profesora Naoko Kihara en la Ciudad de México, el viernes 24 de noviembre de 2023. (Foto AP/Ginnette Riquelme) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved