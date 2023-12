Guatemala: presidente electo encabeza protesta pacífica contra persecución judicial

El presidente electo Bernardo Arévalo, en el centro, encabeza una marcha en protesta por la interferencia judicial en las elecciones que ganó en agosto en la Ciudad de Guatemala, el jueves 7 de diciembre de 2023. Arévalo asumirá el cargo el 14 de enero de 2024. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved