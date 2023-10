Guatemala conmemora los 79 años de sus primeras elecciones democráticas en medio de protestas

Manifestantes miran al presidente electo, Bernardo Arévalo, hijo del primer presidente elegido democráticamente en Guatemala en 1945, Juan José Arévalo, mientras saluda en la conmemoración de la Revolución de octubre de 1944 en la plaza de los Derechos Humanos, en Ciudad de Guatemala, el viernes 20 de octubre de 2023. Está previsto que Bernardo Arévalo tome posesión de su cargo el 14 de enero de 2024. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes de Chimaltenango se unen a la marcha en conmemoración de la Revolución de octubre de 1944 en la plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala, el viernes 20 de octubre de 2023. Se cumplen 79 años del episodio histórico que condujo en 1945 a las primeras elecciones democráticas del país en las que ganó, Juan José Arévalo, padre del presidente electo, Bernardo Arévalo. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El presidente electo, Bernardo Arévalo, hijo del primer presidente elegido democráticamente en Guatemala en 1945, Juan José Arévalo, a la derecha, y Jacobo Arbenz Villanova, hijo del segundo Juan Jacobo Arbenz Guzmán, asisten a la marcha en conmemoración de la Revolución de octubre de 1944 en la plaza de los Derechos Humanos, en Ciudad de Guatemala, el viernes 20 de octubre de 2023. Está previsto que Bernardo Arévalo tome posesión de su cargo el 14 de enero de 2024. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Cadetes de la Academia Nacional de Policía al frente del Palacio Nacional de Cultura mientras observan a ciudadanos marchar en conmemoración de la Revolución de octubre de 1944 en la plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala, el viernes 20 de octubre de 2023. Se cumplen 79 años del episodio histórico que condujo en 1945 a las primeras elecciones democráticas del país en las que ganó, Juan José Arévalo, padre del presidente electo, Bernardo Arévalo. (AP Foto/Santiago Billy) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved