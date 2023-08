Guatemala: Congreso desconoce a partido de presidente electo y declara independientes a diputados

Una mujer se para a hablar con la policía que custodia el perímetro del edificio del Tribunal Supremo Electoral en Ciudad de Guatemala, el miércoles 30 de agosto de 2023. El candidato progresista Bernardo Arévalo fue proclamado el lunes presidente electo tras ganar la segunda vuelta electoral por el TSE, pero el mismo día el registro electoral dispuso la suspensión de su partido político. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Legisladores del partido Movimiento Semilla dan una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala, el miércoles 30 de agosto de 2023. El Congreso de Guatemala se negó a reconocer a los legisladores del partido del presidente electo Bernardo Arévalo, tras la suspensión del partido por el registro electoral al inicio de la semana. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una niña muestra un cartel con un mensaje contra el fraude electoral en una protesta que defiende que hubo fraude en el balotaje de la elección presidencial, al frente del edificio del Tribunal Supremo Electoral, en Ciudad de Guatemala, el miércoles 30 de agosto de 2023. El partido de la ex primera dama Sandra Torres, que perdió ante Bernardo Arévalo, presentó una denuncia el 25 de agosto alegando que hubo fraude en el conteo de votos. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

