González y Noboa aprietan el acelerador y cierran sus campañas electorales en Quito

Un simpatizante del candidato presidencial Daniel Noboa, de la alianza Acción Democrática Nacional, lleva una imagen de cartón de Noboa, mientras acude en bicicleta a un acto de campaña en Quito, Ecuador, el miércoles 11 de octubre de 2023. (AP Foto/Dolores Ochoa) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved