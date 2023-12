Gobierno de Petro y ELN retoman diálogo en México en medio crisis tras rapto de padres de Luis Díaz

ARCHIVO - Desde la izquierda, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Carlos Ruiz Massieu, representante especial de la Secretaría General, monseñor Héctor Henao y el líder del Ejército de Liberación Nacional Israel Ramírez, alias Pablo Beltrán, en una ceremonia de inicio formal a un paro armado de seis meses como parte del diálogo para alcanzar la paz entre el ELN y el gobierno, en Bogotá, Colombia, el jueves 3 de agosto de 2023. La guerrilla y el gobierno colombiano iniciaron el lunes 4 de diciembre de 2023 la quinta ronda de conversaciones en Ciudad de México. (AP Foto/Iván Valencia, Archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved