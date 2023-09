Gobierno indio reemplaza el nombre "India" en invitación a evento oficial

ARCHIVO - Banderas de la India ondean en un estadio donde se juega un campeonato de cricket entre India y Sudáfrica, Londres, 11 de junio de 2017. El gobierno del primer ministro Narendra Modi reemplazó India por el nombre en sánscrito "Bharat" en las invitaciones a una cena durante la cumbre del G20, se informó el 5 de septiembre de 2023. (AP Foto/Kirsty Wigglesworth, File) Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.