Gobierno de Guatemala moviliza policías antimotines en intento de contener protestas contra fiscalía

Manifestantes atacan un edificio en el centro de la Ciudad de Guatemala durante un paro nacional, el lunes 9 de octubre de 2023. La gente protesta para apoyar al presidente electo Bernardo Arévalo después de que el máximo tribunal del país confirmó una medida de los fiscales para suspender su partido político por presunto fraude en el registro de votantes. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El puente El Incienso está vacío de vehículos debido a las carreteras bloqueadas durante un paro nacional en la Ciudad de Guatemala, el lunes 9 de octubre de 2023. (Foto AP/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes bloquean una autopista en una protesta en Ciudad de Guatemala el martes 10 de octubre de 2023. Las protestas en respaldo del presidente electo Bernardo Arévalo reclaman por las acciones de la fiscalía y judiciales contra su partido para suspenderlo por presuntamente haberse constituido con firmas falsas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Policías antimotines marchan por una carretera bloqueada por manifestantes en Ciudad de Guatemala el martes 10 de octubre de 2023. Las protestas en respaldo del presidente electo Bernardo Arévalo reclaman por las acciones de la fiscalía y judiciales contra su partido para suspenderlo por presuntamente haberse constituido con firmas falsas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Policías confrontan a manifestantes en Ciudad de Guatemala el martes 10 de octubre de 2023. Las protestas en respaldo del presidente electo Bernardo Arévalo reclaman por las acciones de la fiscalía y judiciales contra su partido para suspenderlo por presuntamente haberse constituido con firmas falsas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes bloquean una carretera de acceso en Ciudad de Guatemala el lunes 9 de octubre de 2023. Las protestas en respaldo del presidente electo Bernardo Arévalo reclaman por las acciones de la fiscalía y judiciales contra su partido para suspenderlo por presuntamente haberse constituido con firmas falsas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Una pareja baila en mitad de una carretera en una manifestación en Ciudad de Guatemala el lunes 9 de octubre de 2023. Las protestas en respaldo del presidente electo Bernardo Arévalo reclaman por las acciones de la fiscalía y judiciales contra su partido para suspenderlo por presuntamente haberse constituido con firmas falsas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Manifestantes atacan un edificio del centro en Ciudad de Guatemala el lunes 9 de octubre de 2023. Las protestas en respaldo del presidente electo Bernardo Arévalo reclaman por las acciones de la fiscalía y judiciales contra su partido para suspenderlo por presuntamente haberse constituido con firmas falsas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Indígenas de las comunidades occidentales del país llegan a la plaza de la Constitución en una manifestación en Ciudad de Guatemala el martes 10 de octubre de 2023. Las protestas en respaldo del presidente electo Bernardo Arévalo reclaman por las acciones de la fiscalía y judiciales contra su partido para suspenderlo por presuntamente haberse constituido con firmas falsas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Policías antimotines toman posición en la plaza de la Constitución ante los actos violentos en una manifestación en Ciudad de Guatemala el lunes 9 de octubre de 2023. Las protestas en respaldo del presidente electo Bernardo Arévalo reclaman por las acciones de la fiscalía y judiciales contra su partido para suspenderlo por presuntamente haberse constituido con firmas falsas. (AP Foto/Moisés Castillo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved