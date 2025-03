Gobierno argentino revela que el acuerdo con el FMI será de 20.000 millones de dólares

Manifestantes empujan una valla durante enfrentamientos con la policía antidisturbios afuera del Congreso durante las manifestaciones semanales para exigir mejores pensiones para los jubilados y oponerse a las medidas de austeridad del gobierno de Javier Milei, en Buenos Aires, Argentina, el miércoles 26 de marzo de 2025. (AP Foto/Rodrigo Abd) Copyright 2025. The Associated Press. All rights reserved