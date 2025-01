Freeland se postula para reemplazar a Trudeau como primer ministro de Canadá

Los principales candidatos para encabezar el Partido Liberal son Freeland y el exgobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney.

El próximo líder liberal podría ser el primer ministro con el mandato más corto en la historia del país. Los tres partidos de la oposición han jurado derribar el gobierno minoritario de los liberales en una votación de confianza después de que el Parlamento reanude sesiones el 24 de marzo. Se espera una elección esta primavera.

Encuestas recientes sugieren que las posibilidades de los liberales de ganar la próxima elección parecen escasas. En la última encuesta de Nanos Research, los liberales van detrás de los conservadores de la oposición 47% a 20%.

Trudeau anunció su renuncia el 6 de enero después de perder apoyo tanto dentro de su partido como en el país.

La agitación política llega en un momento difícil para Canadá. Trump sigue llamando a Canadá el estado 51 y ha amenazado con imponer aranceles del 25% a todos los bienes canadienses.

Trudeau le dijo a Freeland el mes pasado que ya no quería que ella fuera ministra de Finanzas, pero que podría permanecer como viceprimera ministra y la persona encargada de las relaciones entre Estados Unidos y Canadá.

Freeland renunció poco después y publicó una carta mordaz que resultó ser la última gota para el líder asediado.

Después de su renuncia, Trump llamó a Freeland “totalmente tóxica” y “nada propicia para hacer tratos”. Freeland fue la persona encargada de Canadá cuando Estados Unidos, Canadá y México renegociaron su acuerdo de libre comercio durante la primera administración de Trump.

Freeland y Trudeau habían discrepado sobre dos políticas recientemente anunciadas: un feriado fiscal temporal en bienes que van desde ropa para niños hasta cerveza, y planes para enviar a cada ciudadano un cheque de 250 dólares canadienses (174 dólares). Ella también dijo que Canadá no podía permitirse “trucos políticos costosos”.

También es criticada por los crecientes déficits de Canadá y era ministra de Finanzas cuando el gobierno liberal se volvió profundamente impopular entre los votantes por varios problemas, incluyendo el aumento del costo de la comida y la vivienda, así como la inmigración en aumento.

Ella es una combinación de muchas cosas que parecen irritar a Trump: una canadiense liberal y una experiodista. Freeland, de herencia ucraniana, también ha sido una firme defensora de Ucrania en la guerra contra Rusia.

Ha criticado al presidente ruso Vladímir Putin, quien la vetó de viajar al país en 2014 en represalia por las sanciones occidentales contra Moscú.

La graduada de Harvard de 56 años y becaria Rhodes habla cinco idiomas y tiene amigos influyentes en todo el mundo.

Trudeau reclutó personalmente a Freeland para unirse a su Partido Liberal cuando era el tercer partido en el Parlamento en 2013. En ese momento, Freeland tenía un puesto senior en la agencia de noticias Reuters pero estaba lista para irse después de contratiempos en su carrera periodística, dijo Martin Wolf, un influyente columnista del Financial Times y amigo de antaño.

Freeland era la jefa de la oficina en Moscú del Financial Times en la época del colapso de la Unión Soviética. Fue subeditora del Globe and Mail en Toronto y del Financial Times.

Es conocida por muchos televidentes en Estados Unidos debido a sus apariciones frecuentes en programas de entrevistas como el que conduce Fareed Zakaria.

