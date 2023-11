Francisco releva a obispo conservador estadounidense Strickland

ARCHIVO - El obispo Joseph Strickland camina delante del relicario con los huesos de Santa María Goretti al entrar al santuario en la Catedral de la Inmaculada Concepción, 2 de noviembre de 2015 en Tyler, Texas. El papa Francisco el sábado 11 de noviembre de 2023 relevó al prelado conservador, que ha sido un crítico encarnizado del pontífice y sus prioridades en materia social. (Andrew D. Brosig/Tyler Morning Telegraph via AP, File)

El Vaticano no ha dado a conocer las conclusiones de la investigación. Por su parte, Strickland había dicho en entrevistas con la prensa que no renunciaría voluntariamente, que el difunto papa Benedicto XVI le dio un mandato del que no abdicaría y que jamás se le dijo qué investigaban los enviados del papa.