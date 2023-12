Francia abre investigación sobre apuñalamiento de turista en París

ARCHIVO - El ministro francés del Interior, Gerald Darmanin, a la derecha, habla con los medios tras una reunión el 9 de octubre de 2023 en París. La policía detuvo a un hombre que atacó a gente que pasaba por la calle en París el 2 de diciembre de 2023, y que mató a un turista alemán además de herir a otras dos personas, según indicó Darmanin. (Bertrand Guay, Pool via AP, Archivo)

Policías franceses montan guardia cerca de la Torre Eiffel después de que un hombre atacara a transeúntes el sábado, matando a un turista alemán con un cuchillo y lesionando a dos personas más, en París, el domingo 3 de diciembre de 2023. (AP Foto/Christophe Ena) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved