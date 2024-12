Fiscalía NY acusa a sospechoso de asesinato por muerte del CEO de UnitedHealthcare, según registros

El gobernador Josh Shapiro (centro), ofrece una conferencia de prensa acerca del arresto de Luigi Mangione, el 9 de diciembre de 2024, en Hollidaysburg, Pensilvania. Mangione es sospechoso del tiroteo letal contra el CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson. (AP Foto/Ted Shaffrey) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved