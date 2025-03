Fiscal de Bosnia solicita detención de líderes serbios separatistas ante crecientes tensiones

El presidente bosnio-serbio Milorad Dodik, al centro, en conferencia de prensa con el primer ministro Radovan Viskovic (izq) y el titular del parlamento Nenad Stevandic luego que fiscales bosnios ordenaron la detención de tres funcionarios bosnio-serbios debido a una serie de acciones separatistas, en el pueblo bosnio de Banja Luka, a 240 kilómetros al noroeste de Sarajevo, el 12 de marzo del 2025. (AP foto/Radivoje Pavicic) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved