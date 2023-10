Filipinas acusa a barcos chinos de colisionar con sus embarcaciones en aguas disputadas

En esta imagen de un video publicado por las Fuerzas Armadas de Filipinas, marineros filipinos miran a un barco guardacostas chino con el número 5203 tocara su embarcación de suministro cuando se acercaban al banco de arena Second Thomas, conocido de forma local como banco Ayungin, en aguas disputadas del Mar de China Meridional, el domingo 22 de octubre de 2023. (Fuerzas Armadas de Filipinas via AP) Armed Forces of the Philippines