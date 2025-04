Festival Ceremonia de Ciudad de México se suspende tras muerte de dos fotógrafos

En la imagen se ve una estructura metálica derribada por el viento en el festival de música AXE Ceremonia el sábado 5 de abril de 2025 en el Parque Bicentenario en Ciudad de México. Las autoridades locales dijeron que dos asistentes al festival resultaron heridos y posteriormente fallecieron en un hospital. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Asistentes al festival de música AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en Ciudad de México, el sábado 5 de abril de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Investigadores examinan una estructura colapsada que provocó heridas mortales a dos personas en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 5 de abril de 2025. (Foto AP/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Luisa Almaguer participa en el festival del música AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en Ciudad de México, el sábado 5 de abril de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

El cantante mexicano Meme del Real participa en el festival de música AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en Ciudad de México, el sábado 5 de abril de 2025. (AP Foto/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Natanael Cano se presenta en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México el sábado 5 de abril de 2025. (Foto AP/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La cantante británica Charli XCX durante su presentación en el festival AXE Ceremonia en el Parque Bicentenario en la Ciudad de México el sábado 5 de abril de 2025. (Foto AP/Ginnette Riquelme) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved