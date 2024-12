Fervor por la Virgen de Guadalupe une a miles de mexicanos entre llamados a tregua de la Iglesia

Peregrinos acampan en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en una de las peregrinaciones religiosas más grandes del mundo, que marca la fiesta de la patrona de América Latina en la Ciudad de México, el jueves 12 de diciembre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Peregrinos se reúnen afuera de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en una de las peregrinaciones religiosas más grandes del mundo que marca la fiesta de la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México, el jueves 12 de diciembre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un peregrino duerme junto a la estatua de Nuestra Señora de Guadalupe durante una de las peregrinaciones religiosas más grandes del mundo a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, que marca la fiesta de la patrona de América Latina en la Ciudad de México, el jueves 12 de diciembre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Peregrinos se reúnen en la plaza de la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en una de las peregrinaciones religiosas más grandes del mundo que marca la fiesta de la patrona de América Latina, en la Ciudad de México, el jueves 12 de diciembre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un peregrino sostiene íconos religiosos que representan a Nuestra Señora de Guadalupe durante una de las peregrinaciones religiosas más grandes del mundo a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, que marca la fiesta de la patrona de América Latina, en la Ciudad de México, el jueves 12 de diciembre de 2024. (AP Foto/Fernando Llano) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.