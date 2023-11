Fernández critica que embajador de Argentina en Brasil siga en su puesto en gobierno de Milei

ARCHIVO - El embajador de Argentina en Brasil, Daniel Scioli, en su intervención durante el lanzamiento de su precandidatura a la presidencia en Buenos Aires, Argentina, el jueves 22 de junio de 2023. El presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, cuestionó el martes 28 de noviembre de 2023 la posibilidad de que el embajador en Brasil se mantenga en su cargo tal como pretende su sucesor, el ultraderechista Javier Milei, quien apunta a suavizar la tensa relación que mantiene con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva. (AP Foto/Natacha Pisarenko) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved