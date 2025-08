Expresidente colombiano Álvaro Uribe es sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria

ARCHIVO - El expresidente Álvaro Uribe sale de la corte después de una audiencia en su juicio por cargos de manipulación de testigos y fraude procesal en Bogotá, Colombia, el 10 de febrero de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara, Archivo) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Partidarios del expresidente colombiano Álvaro Uribe sostienen recortes de su rostro afuera del tribunal donde se espera un veredicto en su juicio por manipulación de testigos en Bogotá, Colombia, el lunes 28 de julio de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Opositores al expresidente Álvaro Uribe se reúnen afuera del tribunal el día en que fue sentenciado a 12 años de arresto domiciliario por manipulación de testigos y soborno en Bogotá, Colombia, el viernes 1 de agosto de 2025. (AP Foto/Fernando Vergara) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved