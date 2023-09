Expremier italiano dice que misil francés derribó avión en intento fallido de matar a Gadafi

ARCHIVO - El ministro del Interior italiano Giuliano Amato habla en conferencia de prensa en Roma, 16 de marzo de 2007. Un expremier italiano sostiene que un misil de la fuerza aérea francesa derribó un avión de pasajeros italiano sobre el Mediterráneo en 1980 y pide al presidente de Francia que responda. La caída del avión causó la muerte de las 81 personas a bordo. La causa de la caída sigue siendo un misterio. (AP Foto/Plinio Lepri, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.