Explosión de gas en sur de Rusia mata a 5 personas y hiere a otras 4

En esta fotografía difundida en el sitio oficial del gobierno de la región Karachay-Cherkess el jueves 31 de octubre de 2024, cuadrillas del Ministerio de Emergencias Ruso trabajan en el lugar donde se registró una explosión por gas en un edificio de cinco pisos de apartamentos en la ciudad de Cherkessk, en Rusia. (Sitio oficial del gobierno de la región Karachay-Cherkess vía AP) Official website of the Head and Government of the Karachay-Cherkess Republic of Russia