Ex primer ministro tailandés Thaksin pide indulto real de su pena de prisión

ARCHIVO - El ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra arriba al aeropuerto Don Muang en Bangkok, 22 de agosto de 2023. Thaksin, quien regresó recientemente del exilio para cumplir una pena de prisión de ocho años, ha pedido un indulto real, dijo un miembro del gabinete saliente el jueves 31 de agosto de 2023. (AP Foto/Sakchai Lalit, File) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.