Evacúan por amenaza de bomba una escuela francesa donde un maestro fue apuñalado la semana pasada

Policías escoltan a niños ante la escuela Gambetta durante una amenaza de bomba el lunes 16 de octubre de 2023 en Arras, en el norte de Francia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, celebraba el lunes una reunión especial de seguridad en un clima de alerta contra ataques. La escuela secundaria francesa donde un maestro murió apuñalado la semana pasada fue evacuada por una amenaza de bomba. (AP Foto/Michel Spingler) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.