España busca más víctimas tras unas inundaciones históricas que dejaron al menos 158 muertos

Un hombre limpia su casa afectada por inundaciones en Utiel, España, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre reacciona mientras espera noticias de sus familiares atrapados en inundaciones en Valencia, España, el jueves 31 de octubre de 2024. (AP Foto/Alberto Saiz) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre se ve de pie junto a autos amontonados sobre unas vías por una inundación en Valencia, España, el jueves 31 de octubre de 2024. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Un hombre reacciona ante casas afectadas por inundaciones en Utiel, Espala, el miércoles 30 de octubre de 2024. (AP Foto/Manu Fernández) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.