En su visita a Lisboa, papa dice que la auténtica caridad "ensucia las manos"

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Vecinas miran por la ventana de sus casas con la esperanza de ver la llegada del papa Francisco al Centro Paroquial de Serafina en Lisboa, el 4 de agosto de 2023. (AP Foto/Armando Franca) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

El habla con representantes de algunas asociaciones de ayuda y beneficencia en la parroquia de Serafina, antes de la celebración el domingo de la 37ma Jornada Mundial de la Juventud, en Lisboa, el 4 de agosto de 2023. (AP Foto/Gregorio Borgia) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

En Lisboa, Francisco reiteró el mensaje inclusivo de la Iglesia que ha promovido a lo largo de sus 10 años de pontificado, al afirmar en la ceremonia inaugural de la JMJ el jueves que “en la Iglesia hay lugar para todos”. Encabezó un coro general de “todos, todos, todos” para dejar en claro su postura.

Ese mensaje ha repercutido entre los católicos LGBTQ+, que se han sentido excluidos por una Iglesia que considera la actividad homosexual “intrínsecamente trastornada”. Francisco ha presentado un mensaje de bienvenida a los católicos LGBTQ+ desde su primera JMJ en 2013, cuando dijo “quién soy yo para juzgar” acerca de un sacerdote presuntamente gay.

Dignity USA, un grupo de católicos LGBTQ+, envió una delegación a Lisboa y señaló que la acogida ha sido positiva en general, con algunos momentos de tensión.

“Hemos podido intercambiar nuestros bolígrafos con los colores del arcoíris y nuestras tarjetas de oración con los colores del arcoíris”, dijo Sam Barnes. Manifestantes trataron de interrumpir una misa para los LGBTQ+, que pudo continuar cuando llegó la policía, detalló una participante que se identificó como Victoria y quien dijo ser transgénero.

“Es importante que todos, independientemente de su sexualidad, puedan tener su fe y su relación con Dios”, sostuvo Victoria.

En otro incidente transmitido por redes sociales y la TV portuguesa, dos participantes de la Jornada dijeron a una participante transgénero que plegara su bandera.

En una entrevista publicada el viernes por la revista católica española Vida Nueva, el papa mencionó sus reuniones frecuentes con miembros de la comunidad transgénero y su mensaje de bienvenida.

“La primera vez que un grupo de transexuales vinieron al Vaticano y me vieron, salieron llorando, diciendo que les había dado la mano, un beso, como si hubiera hecho algo excepcional con ellas”, dijo Francisco a la revista. “¡Pero son hijas de Dios!”

___

La cobertura religiosa de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos de Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

FUENTE: Associated Press