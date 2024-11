En Chipre, ucranianos aprenden a desactivar minas terrestres que han matado o mutilado a cientos

Un oficial de la Guardia Nacional de Chipre manipula una mina terrestre desactivada que se exhibe junto con misiles, proyectiles de artillería y otras municiones durante un curso de entrenamiento de personal ucraniano para la desactivación y el retiro de minas terrestres y otros artefactos explosivos en una base militar en Nicosia, Chipre, el jueves 14 de noviembre de 2024. (AP Foto/Petros Karadjias) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved