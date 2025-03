El Vaticano afirma que una radiografía de tórax confirma mejoras en la salud del papa

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

Gente asiste a la oración del Rosario por el papa Francisco, en la plaza de San Pedro del Vaticano, el martes 11 de marzo de 2025. (AP Foto/Francisco Seco)

Los médicos han afirmado que Francisco está haciendo mejoras lentas y graduales. Fue admitido el 14 de febrero con una infección respiratoria compleja. Sin embargo, los médicos se mantienen cautelosos, dada la complejidad de su condición y su fragilidad general, y dicen que necesita permanecer hospitalizado por un tiempo indeterminado.

El jueves marca el 12.º aniversario de la elección de Francisco como el 266.º papa. El excardenal Jorge Mario Bergoglio fue elegido en la quinta votación del cónclave de 2013 que se convocó tras la renuncia del papa Benedicto XVI.

Si bien Francisco ha elogiado la humildad de Benedicto al renunciar y ha dicho que podría seguir sus pasos, más recientemente ha afirmado que el papado es un trabajo de por vida.

Otro hito llegará el viernes, cuando Francisco cumpla cuatro semanas o 28 días de hospitalización.

San Juan Pablo II tiene el récord de estancia hospitalaria, con 55 días en 1981 cuando se sometió a una operación quirúrgica menor y luego fue tratado por una infección por citomegalovirus. Francisco está en camino de igualar la segunda estancia más larga, 28 días, que registró Juan Pablo en 1994 cuando se sometió a una cirugía para reparar su articulación de la cadera derecha después de fracturarse el fémur derecho en una caída, según el hospital Gemelli.

El Vaticano no ha publicado fotos ni videos de Francisco desde que fue admitido. El papa grabó un mensaje de audio la semana pasada para agradecer a las personas por sus oraciones, aunque la debilidad y la falta de aliento en su voz dejaron claro lo frágil que estaba.

