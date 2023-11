El secuestro de un buque en Mar Rojo lleva angustia hasta un pueblo de México a miles de kilómetros

María Meza, madre de Arturo Zacarías Meza, un tripulante del buque mercante Galaxy Leader, muestra una foto de su hijo en su casa en Misantla, en el estado de Veracruz, México, el martes 21 de noviembre de 2023. Arturo Zacarías Meza es uno de los 25 miembros de tripulación del barco Galaxy Leader que permanecen como rehenes de un grupo de rebeldes hutíes de Yemen que el pasado domingo se apoderó de su barco, vinculado a Israel, mientras navegaba por una importante ruta marítima en el Mar Rojo. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Familiares de Arturo Zacarías Meza, un tripulante del buque mercante Galaxy Leader, muestran fotos y mensajes de texto que él les envió en Misantla, en el estado de Veracruz, México, el martes 21 de noviembre de 2023. Arturo Zacarías Meza es uno de los 25 miembros de tripulación del barco Galaxy Leader que permanecen como rehenes de un grupo de rebeldes hutíes de Yemen que el pasado domingo se apoderó de su barco, vinculado a Israel, mientras navegaba por una importante ruta marítima en el Mar Rojo. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

María Meza, madre de Arturo Zacarías Meza, un tripulante del buque mercante Galaxy Leader, muestra una foto de su hijo en su casa en Misantla, en el estado de Veracruz, México, el martes 21 de noviembre de 2023. Arturo Zacarías Meza es uno de los 25 miembros de tripulación del barco Galaxy Leader que permanecen como rehenes de un grupo de rebeldes hutíes de Yemen que el pasado domingo se apoderó de su barco, vinculado a Israel, mientras navegaba por una importante ruta marítima en el Mar Rojo. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Una foto de Arturo Zacarías Meza, un tripulante del buque mercante Galaxy Leader, colocada junto a una vela y una imagen de la Virgen de Guadalupe en su casa en Misantla, en el estado de Veracruz, México, el martes 21 de noviembre de 2023. Arturo Zacarías Meza es uno de los 25 miembros de tripulación del barco Galaxy Leader que permanecen como rehenes de un grupo de rebeldes hutíes de Yemen que el pasado domingo se apoderó de su barco, vinculado a Israel, mientras navegaba por una importante ruta marítima en el Mar Rojo. (AP Foto/Félix Márquez) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.