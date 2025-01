El presidente de Ecuador y 15 candidatos debaten con críticas a Noboa por violencia y energía

Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved

La candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González, antes del debate presidencial televisado de cara a las elecciones del 9 de febrero, en Quito, Ecuador, el domingo 19 de enero de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Soldados patrullan las calles de Cayambe, Ecuador, el sábado 18 de enero de 2025, mientras el presidente Daniel Noboa, que se postula para la reelección, realiza un mitin de campaña cerca de allí, antes de las próximas elecciones generales del 9 de febrero. (Foto AP/Dolores Ochoa)

El presidente Daniel Noboa, candidato de Acción Democrática Nacional, llega al debate presidencial televisado de cara a las elecciones del 9 de febrero, en Quito, Ecuador, el domingo 19 de enero de 2025. (AP Foto/Dolores Ochoa)

Un simpatizante pasa en bicicleta con una figura de tamaño natural del presidente Daniel Noboa, que se postula para la reelección, mientras los residentes esperan su llegada a un acto de campaña antes de las próximas elecciones generales del 9 de febrero, en Cayambe, Ecuador, el sábado 18 de enero de 2025. (Foto AP/Dolores Ochoa)

La profesora y analista de la Universidad de las Américas, María Cristina Bayas, aseguró en declaraciones a The Associated Press que los candidatos “destacados en la intención de voto, no destacaron en el debate" y cuestionó que el espacio televisado se convirtió en una exposición de conceptos generales que “de algo sirve a los ecuatorianos”.

El analista y docente de la universidad Andina, Gustavo Isch, en declaraciones a la AP, expresó que “los oponentes del presidente estuvieron flojos, sin cuestionamientos poderosos, y se enfocaron a ubicar a Noboa como el blanco de sus ataques”. Sobre el papel de Noboa, señaló que “no se defendió como debió hacerlo, como le correspondía en su rol de presidente-candidato”.

Entre seguridad, economía e institucionalidad, en la primera hora y media hubo una gran variedad de ofertas de campaña. Se propuso elevar sueldos, bajar impuestos, crear hasta medio millón de empleos en pocos meses o proyectos de generación eléctrica de origen nuclear, pero los candidatos apenas lograron mencionarlas como generalidades, debido a los pocos segundos de los que disponían.

En la primera intervención de Noboa, cuando debía presentarse ante los ecuatorianos, precisó que estaba cumpliendo su “deber de trabajar con ustedes para que el pasado no vuelva”.

Sobre la seguridad en el país, el mandatario defendió que se han reducido un 15% las muertes violentas y un 25% los feminicidios". Además, dijo estar “de acuerdo que los menores de edad sean procesados desde los 15 años, pero tenemos que trabajar como Estado, como lo estamos haciendo”.

Noboa decretó el estado de conflicto interno en Ecuador al inicio de su mandato para movilizar a militares a funciones de seguridad interna como el control de las calles y de las cárceles.

Siguiendo el esquema propuesto por el Consejo Nacional Electoral, Noboa preguntó acerca de las cárceles y el narcotráfico al postulante Henry Cucalón, exministro de Gobierno en el mandato anterior de Guillermo Lasso. Este respondió cuestionando que el ahora presidente no ha realizado muchas de sus ofertas, entre ellas, contratar cárceles flotantes.

En la segunda parte del debate, además de Noboa, Luisa González se convirtió en blanco de repetidos ataques con señalamientos de corrupción y un sonado caso de presunto tráfico de droga a través de la valija diplomática de la Cancillería, de la época de gobierno de Correa.

Ella respondió que priorizará tener instituciones fuertes en el país, coordinación entre funciones del Estado y utilizar la tecnología para la “depuración de malos elementos” en el servicio público, además de hacer un seguimiento de jueces y fiscales que han usado dineros ilícitos.

González también criticó al presidente Noboa y planteó en su gestión evitará “que el ciudadano sea aplastado por el que más plata tiene”. Recalcó, además, que “hubo sequía en Perú y Colombia y no hubo apagones, porque tuvieron gobiernos eficientes que supieron manejarlo contrario a lo que pasó en Ecuador”.

Al ser consultada en repetidas ocasiones, eludió pronunciarse sobre si extraditaría al líder histórico de su partido, el exmandatario Correa, con varias sentencias judiciales por corrupción en Ecuador, y si liberaría al expresidente Jorge Glas, en prisión también por corrupción y cuya detención supuso la ruptura de relaciones de Ecuador con México. Previamente, González los había defendido en campaña.

Leónidas Iza, candidato indígena de Pachakutik y líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor del país, aseguró que la seguridad no es “un problema sólo de jueces y fiscales" sino “un problema estructural”. Ofreció no perseguir “sólo a los soldaditos de la mafia”, sino tras sus jefes.

En el área de eficiencia del Estado y servicio públicos, el segundo tema del debate, los candidatos se refirieron a la reciente crisis eléctrica con cortes de hasta 14 horas diarias por varios meses. La propuesta más recurrente era la de concesionar nuevos proyectos, incluso mediante la energía nuclear, a la inversión privada.

El expresidente de la Asamblea y candidato del Partido Social Cristiano, Henry Kronfle aseguró que además revisará los precios de todos los servicios básicos “a la baja”, y acusó al Estado de ser “un lagarto que traga impuestos y no da servicios”.

En este tema, Noboa señaló que no subirá los servicios básicos al pueblo y que sus oponentes exhiben un “total desconocimiento” acerca de la situación del Estado y de lo realizado por su gobierno para generar más energía, tanto térmica como hidroeléctrica.

Noboa, millonario de 38 años, llegó sorpresivamente al poder a finales del año pasado, cuando los ecuatorianos eligieron al reemplazo del entonces mandatario Guillermo Lasso, quien disolvió la Asamblea y acortó su propio mandato para evitar una crisis política interna. González se presenta por segunda vez a las elecciones presidenciales y perdió el año pasado ante el actual gobernante.

El esquema del debate “no permite una exposición adecuada ante los ecuatorianos de los temas nacionales, ni en profundidad ni en tiempo”, dijo a The Associated Press, el ex presidente del Consejo Nacional Electoral, Carlos Aguinaga, quien consideró que este tipo de contienda televisada es más bien “parte del romanticismo latinoamericano” y no tiene mayor incidencia “en las preferencias de voto ni para conocer a los candidatos y sus propuestas”.

En las elecciones de febrero, a las cuales están convocados 13,7 millones de ciudadanos, los ecuatorianos deben escoger al gobernante para el período 2025-2029. Si uno de los aspirantes consigue la mayoría absoluta en primera vuelta —el 50% de los votos más uno— o cosecha un 40% de respaldo y aventaja al segundo en 10 puntos, ganará las elecciones. En caso contrario, se tiene previsto un balotaje en abril.

