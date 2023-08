El premio Carlos Fuentes de México es un asunto de amistad para Poniatowska

La autora mexicana Elena Poniatowska, de 91 años, en a una conferencia de prensa un día después de ser anunciada como ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2023, en la Ciudad de México, el martes 15 de agosto de 2023. (Foto AP/Arnulfo Franco ) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La autora y periodista mexicana Elena Poniatowska, de 91 años, llega a una conferencia de prensa un día después de ser anunciada como ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en Idioma Español 2023, en la Ciudad de México, el martes 15 de agosto de 2023. (Foto AP/Arnulfo Franco ) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved

La autora mexicana Elena Poniatowska, de 91 años, en una conferencia de prensa un día después de ser anunciada como ganadora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma Español 2023, en la Ciudad de México, el martes 15 de agosto de 2023. (Foto AP/Arnulfo Franco ) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved