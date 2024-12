El papa insta a ‘todos los pueblos de todas las naciones’ a silenciar armas y superar divisiones

Un hombre se detiene en oración mientras atraviesa la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, el miércoles 25 de diciembre de 2024, después de que fuera abierta por el papa Francisco en la Víspera de Navidad marcando el inicio del Jubileo Católico 2025. (AP foto/Andrew Medichini) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved