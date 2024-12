El papa Francisco hace la primera visita papal a Córcega entre muestras de fervor popular

Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved.

Córcega se destaca del resto de la Francia secularizada como una región particularmente devota, con 92 cofradías, o asociaciones laicas dedicadas a obras de caridad o religiosas, con más de 4.000 miembros.

“Significa que hay una colaboración hermosa, madura, adulta y responsable entre las autoridades civiles, alcaldes, diputados, senadores, funcionarios y autoridades religiosas”, dijo Bustillo a The Associated Press antes de la visita. “No hay hostilidad entre ambos. Y eso es un aspecto muy positivo porque en Córcega no hay hostilidad ideológica”.

La visita estuvo impregnada de expresiones de fervor popular. El papa fue recibido por niños en atuendos tradicionales y estuvo acompañado de forma continua por la música de bandas, coros y grupos de canto que son centrales en la cultura corsa, desde el aeropuerto a la ruta de la caravana, así como en el centro de convenciones y la catedral. Miles de personas se alinearon a lo largo de la carretera para saludar al pontífice y más lo saludaron desde ventanas.

Renè Colombani viajó en barco con otras 2.000 personas desde el norte de Córcega hasta Ajaccio, en la costa occidental, para ver al papa. “Es un evento que no volveremos a ver en varios años. Puede ser la única vez que el papa venga a Córcega. Y como queríamos ser parte de ello, hemos venido desde lejos”, dijo Colombani.

Desde la conferencia, el papa viajó a la catedral del siglo XVII de Santa Maria Assunta para reunirse con el clero, con una parada en el camino ante la estatua de la Maddunuccia.

Francisco celebrará una misa en el parque Place d’Austerlitz, donde se dice que Napoleón jugaba de niño. Se espera que asistan unos 7.000 fieles. Se reunirá en privado con Macron en el aeropuerto antes de partir en el vuelo de 50 minutos de regreso a Roma.

Se espera que hablen sobre crisis mundiales como las guerras en Oriente Medio y Ucrania y cuestiones relacionadas con el medio ambiente y el clima, dijo la oficina de Macron.

El pontífice no viajó a París a principios de este mes para el elaborado evento de reapertura de la catedral de Notre Dame después del devastador incendio de 2019. La visita a Córcega parece mucho más acorde con las prioridades de Francisco que una gran reapertura de catedral, al recalcar la “Iglesia de las periferias”.

Es el tercer viaje de Francisco a Francia. Todos han evitado París y los protocolos que conlleva una visita de Estado. Visitó el puerto de Marsella en 2023, en una visita de una noche para participar en una cumbre anual de obispos del Mediterráneo, y fue a Estrasburgo en 2014 para dirigirse al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa.

Córcega es hogar de más de 340.000 personas y ha sido parte de Francia desde 1768. Pero la isla también ha registrado violencia independentista y tiene un influyente movimiento nacionalista, y el año pasado Macron propuso otorgarle autonomía limitada.

