El pañuelo palestino en el belén del Vaticano sorprende y desaparece, al menos hasta Nochebuena

Vista del belén, elaborado en la ciudad del mismo nombre en Cisjordania, con la cuna del niño Jesús cubierta por una kufiya, o pañuelo palestino, donado por delegados de la embajada palestina ante la Santa Sede, en el salón del papa Paulo VI, en el Vaticano, el domingo 8 de diciembre de 2024. (AP Foto/Andrew Medichini)

Un funcionario palestino dijo que el Vaticano había retirado la kufiya sin dar una explicación, y no se sabe si se volvería a colocar el 24 de diciembre. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para discutir el asunto con los medios.

La agencia oficial de noticias palestina WAFA, en su informe sobre la presentación, destacó la importancia de que la figura de Jesús estuviera envuelta en una kufiya.

Durante el encuentro con los donantes navideños, Francisco se refirió nuevamente a la “Palestina martirizada” y, señalando el conflicto más amplio, repitió su llamado a poner fin a la guerra. Tierra Santa, incluyendo Belén, es hogar de una pequeña comunidad cristiana.

“Recordemos a los hermanos y hermanas que, justo allí y en otras partes del mundo, sufren la tragedia de la guerra”, dijo. “Con lágrimas en los ojos, elevemos nuestra oración por la paz. Hermanos y hermanas, ¡basta de guerra, basta de violencia!”

Francisco ha pedido a Hamás que libere a los rehenes que secuestró en Israel el 7 de octubre de 2023, pero desde hace tiempo ha mostrado su simpatía con la causa palestina. Recientemente, causó un alboroto cuando pidió una investigación para determinar si los ataques de Israel en Gaza constituían un genocidio.

Dos niños palestinos presentaron al papa el premio “Estrella de Belén”, que según WAFA, era un “poderoso recordatorio del sufrimiento y el dolor que sufren los niños palestinos en medio de la guerra y el bloqueo israelí en Gaza”.

La embajada de Israel ante la Santa Sede declinó comentar si había presentado quejas sobre el belén con kufiya o si pidió que se retirara. Las autoridades del Vaticano simplemente recordaron la tradición vaticana que establece que el niño Jesús solo aparece en el pesebre en Nochebuena.

Ramzi Khoury, miembro del comité ejecutivo de la OLP que asistió a la presentación, expresó su profunda gratitud por lo que, dijo, era el apoyo inquebrantable del papa a la causa palestina, y sus incansables esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza y promover la justicia, según WAFA.

Coincidentemente, Francisco tiene previsto reunirse el jueves con Abbas, el presidente palestino, en el Vaticano.

Josef Federman en Jerusalén contribuyó a este despacho.

