El expresidente filipino Duterte acusa a Marcos de hacer esfuerzos para acaparar poder

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte hace un gesto durante su discurso en Davao, en el sur de Filipinas, el domingo 28 de enero de 2024. El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte lanzó acusaciones contra su sucesor, Ferdinand Marcos Jr., e incluso planteó la perspectiva de derrocarle, lo que puso sobre la misa una fractura entre los dos con la que se rumoreaba desde hacía tiempo. (AP Foto/Manman Dejeto) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved