El árbol de Navidad del Rockefeller Center llega a Nueva York

IMAGEN DISTRIBUIDA PARA TISHMAN SPEYER - El árbol de Navidad que adornará el Rockefeller Center de este año, un abeto noruego de 74 pies de altura y 11 toneladas, es alzado con una grúa, el 7 de noviembre de 2024, en West Stockbridge, Massachusetts. El árbol fue colocado en el Rockefeller Center el 9 de noviembre. (Foto, Diane Bondareff/Servicios de contenido de AP para Tishman Speyer) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved