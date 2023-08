EEUU restringe visas a 100 funcionarios del gobierno de Nicaragua por represión a libertades civiles

ARCHIVO - Manifestantes protestan fuera de la jesuita Universidad Centroamericana de Nicaragua, UCA, en reclamo del 6 % de su presupuesto nacional en Managua, Nicaragua, el 2 de agosto de 2018. Los jesuitas anunciaron el miércoles 16 de agosto de 2023 que el gobierno nicaragüense ordenó la confiscación de bienes de la UCA, considerada la más importante y prestigiosa universidad privada del país. (AP Foto/Arnulfo Franco, Archivo) Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.